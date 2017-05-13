Premier Lig’de Chelsea şampiyonluğunu ilan etti

İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oldu. Chelsea deplasmanda West Bromwich Albion'u Batshuayi'nin attığı golle 1-0 yendi ve ligin bitmesine 2 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında lider Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya geldi. Kazanması durumunda şampiyonluğunu bitime iki hafta kala ilan edecek Chelsea’de şampiyonluk golü sürpriz bir isimden geldi.

76. dakikada Pedro’nun yerine oyuna giren Belçikalı forvet Michy Batshuayi, 82. dakikada attığı golle Chelsea’ye zaferi getirdi.

Puanını 87’ye çıakrtan Chelsea, en yakın rakibi Tottehnam ile puan farkını maç fazlasıyla 10 puana çıkartarak bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. West Bromwich ise 45 puanda kaldı.

Maç sonrası futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Maviler’in İtalyan teknik adamı Conte ise bu şampiyonluğu ile büyük bir başarıya imza atmış oldu.