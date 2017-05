Rıza Çalımbay: Hedefimiz galibiyetti ve kazandık

Fenerbahçe deplasmanında 1-0 kazanan Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrasında “Buraya kazanmak için gelmiştik ve bunu başardık” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşması sonrasında mücadeleyi değerlendirdi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, bulundukları konum itibariyle Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Kötü bir neticeyle ayrılsaydık yukarıyla alakamız kalmayacaktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu ama kolay olmayacağını biliyorduk. Oyuncularım, maçın başından itibaren deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa bu şekilde oynadılar. Takımımı kutluyorum ama sadece bu maç için değil, bütün sezon için kutluyorum. Biz geldiğimizde Antalyaspor'un 7. haftada 2 puanı vardı. Biz geldikten sonra koyduğumuz bir hedef vardı. İlk 10 içinde olmak istiyorduk. İlk 10 içinde de en iyi yerde olmak istiyorduk. Kalan 3 maçta elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Benim oyun felsefemde defans yapmak yoktur. Hem içeride hem dışarıda kazanmak için oynuyorum. Bugün önemli pozisyonlar yakaladık ve 1'ini değerlendirdik. Fenerbahçe 3 ay önceki takım değil. Artık oturmuş ve iyi oynayan bir takım. Kalan 3 maç da bizim için kritik. İnşallah bu maçları en iyi şekilde kapatacağız” ifadelerini kullandı.

“Kasımpaşa takımını ben kurdum”

Sezon başında ayrıldığı Kasımpaşa'nın performansıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Çalımbay, “Kasımpaşa benim yaptığım bir takım. Bütün oyuncuları ben aldım, sadece 1 arkadaşımız devre arasında geldi. Sezon başı takımı ben hazırladım ve hedef şampiyonluğa oynamaktı. 2 puanla, geçen sezon Avrupa maçına gidemedik. Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi bizim maçta yaptığı hatadan sonra hakemliği bıraktı. Ama yönetim kendine göre bir karar verip yatırım yapmak istemedi. Kendileri ayrılmak istedi ve ben de tekliflerini kabul ettim. Sonra çalışmak istediler ama ben kabul etmedim. Kasımpaşa benim kurduğum bir takım. Tek sıkıntı kadroydu. Birçok arkadaşımız gitti. Son olarak Eren, Galatasaray'a gitti. Her gittiğimiz camiaya katkıda bulunup oyuncu kazanmışızdır. Kasımpaşa'da Ahmet ve Hasan oynuyor şu anda. İnşallah çok başarılı olurlar. Oradaki bütün oyuncuları çok seviyorum. Kemal Hoca'ya da başarılar diliyorum” dedi.

“Bugün Alper'i görünce duygulandım”

Antalyaspor'un kendisinin kurmadığı bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, “Antalya'nın teklifi geldiğinde görevi kabul etmedim, en son birileri araya girdikten sonra teklifi kabul ettim. Hem saha içinde hem saha dışında kriz vardı. Ama hepsini düzelttik. Bunda da yönetim ve başkan çok büyük destek verdi. Bu sene ligi iyi bir yerde tamamlayıp önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Her gittiğimiz yerde işimizi en iyi şekilde yaptık ve her yerde beyaz sayfa bıraktık. Kimse benim arkamdan konuşamaz. Konuşanlar yalan söyler. Benim arkamdan konuşulan şeylerden dolayı kanuni işleme de gittik. Mersin'de de çalıştım, transfer yasağına rağmen iyi yerde bitirdik. Orada da başkan çok iyi işler yapıyordu. Ben işimi çok seviyorum, ekibim de çok iyi. Türk Futbolu'na futbolcu olarak çok faydamız oldu, inşallah hoca olarak da iyi şeyler yaparız. Bugün Alper yanıma geldiğinde çok duygulandım. 16 yaşında aldık kendisini ve şimdi Fenerbahçe'de oynuyor. İlk gördüğüm an ‘annene babana selam söyle' diyorum çünkü antrenmanlara anne babasıyla geliyordu” açıklamasında bulundu.

“Şampiyonluk yarışında Beşiktaş şanslı”

Beşiktaş ve Başakşehir arasında kıran kırana geçen şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuşan Çalımbay, “İki takımla da maç yaptık. Ben Beşiktaş'ı şanslı görüyorum, çünkü iyi bir takım. Bu sene ligde, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda mücadele ettiler. Ben onların şampiyon olacağına inanıyorum. Her zaman Fenerbahçe maçı gibi şanssız olacaklarına inanmıyorum. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. 2 puan, öyle kolay kapanacak bir fark değil. İki takım da önemli maçlar oynayacak. Lig şu anda başlıyor. Ben Beşiktaş'ı şanslı görüyorum ama Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Abdullah hoca iyi işler yapıyor. Onların başarısı kesinlikle küçümsenecek bir başarı değil” diyerek sözlerini tamamladı.