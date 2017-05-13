Türkiye’nin en uzun boylu tekvandocusu rakiplerinin korkulu rüyası

Türkiye’nin en uzun boylu tekvandocusu unvanına sahip olan 2 metre 7 santimetre boyundaki Sergen Curabaz, "Rakip bulmakta zorlanıyorum. Ama rakip bulunca avantajlarım çok oluyor. Uzaktan dövüşüyorum ve kazanıyorum" dedi.

Sarıçam Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi son sınıfta okuyan 18 yaşındaki Sergen Curabaz, daha 10 yaşındayken boyunun uzun olması nedeniyle tekvando hocası Ahmet Özdağ sayesinde uzak doğu sporu tekvandoya gönül verdi. 8 yıldır aralıksız tekvando yapan ve günden güne boyu uzayan Sergen, şu anda 2 metre 7 santim boyu ile rakiplerinin adeta korkulu rüyası oluyor. Dev gibi görünmesiyle basketbolcu sanılsa da, katıldığı şampiyonalarda rakiplerine hem boy hem de güç olarak fark atıyor.

Sayısız Türkiye şampiyonluğu, Balkan derecesi, Kulüpler Avrupa birinciliği ve ikinciliği bulunan milli sporcu Curabaz, boyunun günden güne uzadığını söyledi. Curabaz, “Boyum günden güne daha çok uzuyor. İçtiğim süt, yediğim yoğurt ve diğer besinler boyumu uzatmaya devam ediyor. Boyumla ilgili bir sıkıntım yok. Sağlıklı bir şekilde devam ediyorum sporuma” dedi.

“Puan vermeden maçları kazanıyorum”

Tekvando sporunda rakip bulmakta zorlandığını fakat bulduğu rakiplerle maç yaparken avantaj kazandığını anlatan Sergen Curabaz, “Zorluklar yerine avantajlarım da var sporla ilgili. Boyumun uzunluğu tekvando da avantaj bana. Çünkü bacak boyum uzun rakiplerimle dövüşürken uzaktan dövüşüyorum. İçeri girmeden puan vermeden kazanıyorum maçları” diye konuştu. Oturduğu yerin çevresinde çok fazla madde bağımlısı olduğunu ve insanları bu spora yönlendirdiğini belirten Curabaz, “Dışarıda gezmiyorum ve herkes bunu görüyor. Sporla ilgileniyorum. Madde bağımlıları var çevremde onları da bu spora yönlendirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sergen Curabaz, kendisinin en uzun boylu tekvandocular sıralamasında dünyada ilk 10 içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.