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GENÇLERBİRLİĞİ
13 Mayıs 2017 16:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2 - 1
GENÇLERBİRLİĞİ
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Ümit Özat: Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Birinci golden sonra 2'nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda" dedi.
18:4513 Mayıs 2017
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Özat: Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman... paylaşan: AMKSpor

Spor Toto süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, “Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2’nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir’i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

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Gençlerbirliği ümit özat
Son güncelleme: 20:03 | 13.05.2017
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