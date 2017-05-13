VakıfBank dünya şampiyonluğu için finalde

Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı yarı finalinde bir başka Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşan VakıfBank, rakibini 3-1 (25-20, 25-23, 23-25, 25-22) yenerek adını finale yazdırdı. Sarı-siyahlılarda günün en skorer ismi 18 üreten Zhu Ting oldu. VakıfBank, 2013'ten sonra tarihinin ikinci Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu için 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 13.00'te parkeye çıkacak.

FIVB Dünya Kulüpler Kupası’nın ilk yarı finali karşılıklı sayılarla başlarken, ilk teknik moladan sonra oyunun kontrolünü sağlayan VakıfBank, iyi servisleri ve tuttuğu bloklarla fark yaratıp 25-20’lik sonuçla 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-2, ikinci teknik molayı da 16-12 önde tamamladı. Bu andan sonra savunma direncini arttıran VakıfBank 25-23’le skoru 2-0’a getirdi. Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1’e getirdi. VakıfBank, karşılıklı sayılarla geçen dördüncü setin de son bölümünde etkili oynadı. Bu seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan sarı-siyahlılar bu sezon 9. kez karşılaştığı Eczacıbaşı VitrA karşısında 8. kez salondan mutlu ayrıldı. Karşılaşmada VakıfBank adına en skorer isim 18 sayı üreten Zhu Ting oldu.

VakıfBank hızlı başladı Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası açılış mücadelesinde VakıfBank, Dinamo Moskova'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. İlgili Haberi Oku

LONNEKE SLOETJES: TAKIM HALİNDE MÜCADELE ETTİK VE KAZANDIK

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten VakıfBank’ın yıldızı Lonneke Sloetjes “Gerçekten oldukça zordu. Eczacıbaşı VitrA çok iyi oynadı. Belki bütün sezon boyunca ortaya koydukları en iyi maçtı. Blok tutmada ve defansta sıkıntı yaşadık ama takım halinde kalmayı başardık. Mücadele ettik ve kazandık” dedi.

GUİDETTİ: ÇOK İYİ MAÇ ÇIKARDIK

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti de “Çok iyi maç çıkardık. Tüm takımı tebrik ediyorum. Harika bir voleybol seviyesine eriştik. Bugün iki güçlü takımın mücadelesi vardı. Eczacıbaşı VitrA bence bu sezonun kendileri adına en iyi maçını oynadı. Ama biz oradaydık, hazırdık ve hiçbir zaman geri adım atmadık. Takım olarak defansta her top için inanılmaz mücadele ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Yarınki final maçı inanılmaz zor olacak” ifadelerini kullandı.

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Shin Muranaka, Fabrizio Saltalippi

Vakıfbank: Kübra xxx, Naz xxx, Hill xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Zhu xxx, Gizem xxxx, Gözde xxx, Cansu Çetin xxx, Cansu Özbay xxx

Eczacıbaşı VitrA: Ceylan xx, Ognjenovic x, Larson x, Büşra xx, Boskovic x, Hande xx, Gülden xx, Neslihan xx, Nilay xx, Simge xx

Setler: 25-20, 25-23, 23-25, 25-22

Süre: 116 dakika (29, 28, 31, 28)