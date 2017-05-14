3. Uluslararası Hitit Koşusu’nda zafer Afrikalı sporcuların

3. Uluslararası Hitit Koşusu'nda erkeklerde Kenya’dan Kiplimo Kımutai, kadınlarda ise Etiyopya’dan Meskerem Sefiu birinci oldu.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Hitit Koşusu gerçekleştirildi. Yarışmalara 35 ilden 175, yurt dışından 25 olmak üzere toplam 1600 sporcu katıldı. Yarışlarda erkeklerde Kenya'dan Kiplimo Kımutai, kadınlarda ise Etiyopya'dan Meskerem Sefiu birinci oldu Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum’un spor kenti haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. 2015 yılında ilkini gerçekleştirdikleri koşunun ilkinin daha çok Çorum orijinli ve Çorumlu sporcularla sınırlı kaldığını anlatan Başkan Külcü, “Geçtiğimiz yıl Hitit koşumuzu ulusal boyuta taşıdık. Bu yıl da uluslararası Hitit Koşusu ismiyle ve o simle örtüşür bir şekilde uluslararası bir yarış olarak gerçekleştireceğiz. Bu yıl Avrupa Atletizm Birliği’nin yıldızlı yarışlar kategorisine dahil ettiği koşulardan birisi oldu. Çorum Belediyesi olarak yaptığımız her işi en güzel şekilde yapmaya ve ilgili herkesi mutlu edecek bir standart içerisinde işlerimizi tamamlaya gayret ediyoruz. Bizim bu gayretimizi titizliğimizi gören federasyon temsilcileri ve onların destekleriyle Avrupa Atletizm Merkezi bize bu yıl bu onuru bu güzelliği bahsetti. 4 farklı kategoride yapılacak. 1600 sporcu katılacak. Farkındalık oluşturmak adına engeli kardeşlerimizle koşacağız” dedi.

Sporu uğraşı haline getirmek için yatırımlar yaptıklarını anlatan Başkan Külcü, “Bir yandan sporu farklı yönleriyle herkese sevdirmek adına organizasyonlar düzenliyoruz. Bir yandan da spora gönül veren farklı etkinlikleri yapmak isteyen insanlarımızın rahatça kullanacağı tesisleri inşa ediyoruz. Bu yapılan işlerden sabahtan akşama bir sonuç beklemiyoruz. Bunun meyvelerini zaman içerisinde alacağız” diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Atletizm Federasyonu Başkan vekili Yasin Taş, Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salih Münir Yarar, Hitit Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda bayan atletizm milli takım sorumlusu Esin Güllü tarafından verildi.

Sonuçlar şöyle:

10 km Uluslararası yarışmasında erkeklerde Kenya'dan Kiplimo Kımutai 29.44'lük derecesiyle birinci, Türkiye'den Mert Girmalegese 30.11'lik derecesiyle ikinci, Etiyopya'dan Sulti Gure Tımbere 30.26'lık derecesiyle üçüncü.

10 km kadınlarda Etiyopya'dan Meskerem Sefiu Amare 35.08'lik derecesiyle birinciliği kazanırken Türkiye'den Sebahat Akpınar 36.04'lük derecesiyle ikinci Nursel Karataş üçüncü oldu.

10 km Türk Atletlerin yarıştığı yarı maratonda ise Mert Girmalegese 30.11'lik derecesiyle birinci olurken Nuri Kömür 30.52'lik derecesiyle ikinci olurken Muzaffer Bayram üçüncü,kadınlarda ise Sebahat Akpınar 36.04'lük derecesiyle birinci olurken Nursel Karataş ikinciliği Elif Karabulut üçüncü.

10 kilometre erkekler

35-39 Yaş: 1. Kimlimo Kımutai (Kenya), 2. Moses Too (Kenya), 3. Süleyman Büyükbezgin (Afyonkarahisar), 4. Haşim Kartal (İstanbul). 40-44 Yaş: 1. Murat Kaya (İstanbul), 2. Kıyasettin Yalçın (İstanbul), 3. Yaşar Yerlikaya (İstanbul), 4. Tacettin Alper (İstanbul).

45-49 Yaş: 1. Nihat Özkaymak (Niğde), 2. Yavuz Yıldız (Ankara), 3. Memet Akkuş (Ankara), 4. Salih Dursun (İstanbul). 50-54 Yaş: 1. Amazasp Mamıkonyan (Tbilisi), 2. İbrahim Koçak (Niğde), 3. Salih Çetin (Ankara), 4. Nuret Çalıcı (İzmir).

55-59 Yaş; 1. Ali Turan (Bursa), 2. Sefa Het (Ankara), 3. Necat Hummet (Bursa), 4. Mazım Geven (Amasya).

60-64 Yaş: 1. Ayhan Tufan (Ankara), 2. Ferit Gündoğdu (Mersin), 3. Mustafa Sevim (İzmir), 4. Halit Tunç (Konya).

65-69 Yaş: 1. Hasan Uludağ (İstanbul), 2. Vasil Sanıkedze (Tbilisi), 3. Mengüç Gözüyarasan (İstanbul), 4. Abdulkadir Kortun (Mersin).

70-74 Yaş: 1. Alfred Gertsvolf (Tbilisi), 2. Ertuğrul Mısırlıoğlu (Eskişehir), 3. Mehmet Emin Tatbul (Zonguldak).

10 kilometre kadınlar

40-44 Yaş: 1. Dilek Aka (Bursa), 2. Hülya Tanrıyaşükür (İstanbul), 3. Handan Hatice Öksüz (Ankara). 45-49 Yaş: 1. Sevetlana Sepeliova (Moldava), 2. Müberra Arslan (Ankara),. 50-54 Yaş: 1. Ayşe Belma Güngör (Ankara),

55-59 Yaş: 1. Ayşegül Gümüş (Ankara), 2. Emine Bayrak (İstanbul).

60 Yaş üstü: 1. Handan Eser (İstanbul), 2. Emine Semra Hergülman (İstanbul), 3. Aysel Yıldız (İzmir), 4. Leman Erzurum (Antalya).

Erkekler

12-14 Yaş : 1. Enes Fındıkçı, 2. Sefa Burak Kılınçarslan, 3. Murat Duhan Demir, 4. Ahmet Yıldırım.

15-18 Yaş: 1. Mehmet Kalyoncu, 2. Hamit Demir, 3. Cem Başoğlu, 4. Deniz Hayta.

19-29 Yaş: 1. Emre Alkiş, 2. Abdulbaki Ceylan, 3. Ferdi Yıldırım, 4. Feyzullah Doğan.

30-39 Yaş; 1. Halil Özsoy, 2. Ömer Soytemiz, 3. Mehmet Darıcık, 4. Hasan Olukçu.

40-49 Yaş: 1. Hasan Öztürk, 2. Abdullah Yılmaz, 3. Selami Arslan, 4. Murat Solak.

50-59 Yaş; 1. İsmail Cam, 2. İrfan Özer, 3. Hasan Özkeskin, 4. Atilla Ortakçı.

60 yaş ve üstü: 1. Kemal Topgül, 2. Ali Küyük, 3. Alper Yüce, 4. Mustafa Alıs.

Kadınlar

12-14 Yaş; 1. Aybüke Koca, 2. Elii Nur Tosun, 3. Açelya Sayar, 4. Gamze Bozkuş.

15-18 Yaş: 1. Kumru Öztürk, 2. Emine Tüfekçi, 3. Buse Demiray, 4. İlsu Bayburtlu.

19-29 Yaş: 1. Kübra Yılmaz, 2. Aysun Edis, 3. Esra Sabuncu, 4. Sedanur İçağası.

30-39 Yaş: 1. Fatma Aydın, 2. Güner Çiçek, 3. Elif Uslu, 4. Irmak Deniz Özpamuk.

40-49 Yaş: 1. Zekiye Akar, 2. Melahat Çorlu, 3. Semra Özkeskin, 4. Nurcan Akdağ.

50 Yaş ve üstü: 1. Sevgi Kaplan, 2. Vildan Külcü, 3. Serpil Çetin, 4. Neriman Ölçer.