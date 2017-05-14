Ahmet Hakan’dan Arda Turan’a DM’den yürüme tavsiyeleri!

Geçtiğimiz günlerde Cansel Gördük ile yazışmaları ortaya çıkan Arda Turan'a gazeteci Ahmet Hakan köşesinden DM'den yürüme tavsiyeleri verdi.

Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde kısmetse olur adlı yarışma programına katılan Cansel Gördük ile yazışmaları internette yayınlanmıştı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bu yazışmalarını köşesinde espirili bir dille yazdı.

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İşte Ahmet Hakan’ın Arda Turan’a DM’den yürüme tavsiyeleri verdiği yazısı:

“DM'den yürürken DM'den yürüyor gibi yapmayacaksın. En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın. Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin. Çok değil en azından biraz seçici olacaksın. “Bam bam bam” olmaz… Taktik falan yapacaksın.”