Andre-Pierre Gignac geliyor

F.Bahçe’nin resmi Twitter hesabını takibe alan golcü oyuncu Gignac, sarılacivertlilerle prensipte el sıkıştı. Fransız yıldız, “Kulübüm Tigres’le anlaşın, hemen İstanbul’a geleyim” dedi.

Transfer çalışmalarına hız veren F.Bahçe, iyi bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda Gignac ile görüşmelere başladı. Fransa'dan sürpriz bir kararla Meksika Ligi takımlarından Tigres'e giden tecrübeli golcünün kulübüyle olan sözleşmesi, 2018 yılında sona eriyor. Tigres formasıyla iki sezonda 94 maçta 56 gol atan Fransız forvet, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. SARI-lacivertliler, menajerinin vasıtasıyla temas kurduğu Gignac'ı ikna etmeyi başardı. 31 yaşındaki forvet, “Kulübümle anlaşırsanız İstanbul'a gelirim” dedi. Tigres'ten yıllık 3.8 milyon Euro alan Fransız golcüye 3 yıllık sözleşme öneren ve Meksika'da senelik kazandığı parayı garanti eden sarı-lacivertliler, Gignac'tan “Olur” yanıtını aldı. Bunun üzerine Fransız yıldız, F.Bahçe'nin resmi Twitter adresini takibe başladı.

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Fener taraftarları da Gignac'ın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Bu transferle ilgilenen Asbaşkan Ali Yıldırım, geçen hafta Güney Amerika turu yapmıştı. F.Bahçe yönetimi, Meksika kulübüyle Gignac transferi için temasa geçti. Tigres de gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Fransız golcüden para kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Gignac için Meksika kulübüyle kıran kırana bir pazarlık yapıyor.