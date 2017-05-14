Avcı Vincent Aboubakar

Beşiktaş, Bursaspor maçının saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in şampiyonluk yarışındaki kritik deplasmanda tek forvetle sahaya çıkmayı planladığı öğrenildi. Bu doğrultuda Fener derbisinde fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, görev alacak. Tecrübeli hoca, Demba Ba ve Cenk Tosun'u ise maçın gidişatına göre yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekletecek.
Atınç, Demba Ba, Tolgay ve Atiba'nın takımla çalışmalara başlaması, Tosic'in de sarı kart cezasının bitmesiyle eksik oyuncusu kalmayan Beşiktaş, Bursa maçının hazırlıklarını dün akşam Ümraniye'de sürdürdü. Siyah-beyazlılar, bugün saat 11.00'de yapacağı idmanın ardından saat 15.00'te Bursa'ya gidip kampa girecek.