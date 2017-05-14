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Bandırmaspor’dan kritik galibiyet

TFF 1. Lig'de Bandırmaspor, bu sezon sahasında oynadığı son maçında Mersin İdmanyurdu'nu ağırladı. Mücadele Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
20:0514 Mayıs 2017
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Bandırmaspor’dan kritik galibiyet

TFF 1. Lig’de Bandırmaspor, bu sezon sahasında oynadığı son maçında Mersin İdmanyurdu’nu ağırladı. Mücadele Bandırmaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Brinner Souza, Gökhan Karadeniz, Marino Da Silva (Kıvanç Karakaş dk 69), Feridun Kıroğlu, Gökhan Yılmaz (Serkan dk. 79), Ömer, Droppa (Mamudou Fofana dk. 83), Atabey Çiçek

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov (Yunus Aslan dk. 28), Kudbettin, Mahmut, Suarez, Tolga Şahin, Abdülkadir Korkut (Ahmet Çukadar dk. 70), Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz, Gökhan Akkan, Melih Gökçek (Sinan Kaloğlu dk. 60), Furkan

Goller: Marino Da Silva (dk. 18), Gökhan Karadeniz (dk. 24), Atabey Çiçek (dk. 64) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kudbettin Oğrak, Melih Gökçek, Furkan Aydemir (Mersin İY), Lukas Droppa Bandırmaspor)

Etiketler
bandırmaspor mersin idmanyurdu tff 1.lig
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