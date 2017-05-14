Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de müjdeli haber!

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir ile oynanacak kupa maçı öncesi Şener Özbayraklı'nın son durumuyla ilgili sevindirici haber geldi.

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Fenerbahçe’de 2 hafta önce oynanan Rizespor maçında 14. dakikada yenilen golde hatası olan fakat ondan önceki Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında yaptığı asistlerle takdir toplayan Şener’in sol üst adalesinde yırtık olduğu ve 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Kadıköy mumla aranıyor! Antalyaspor mağlubiyetiyle bu sezon iç sahadaki puan kaybını 19'a çıkartan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllardaki iç saha performansını mumla aratıyor. Fenerbahçe eğer son iç saha maçında Trabzonspor'u yenemezse, evindeki en kötü performansı sergileyecek. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertlilerde bugün itibariyle antrenmana çıkan Şener Özbayraklı’nın hafta arası Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile oynanacak olan kupa maçında forma giyeceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Dick Advocaat, Şener’in yokluğunda sağ bekte Rizespor maçında Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde ise Hasan Ali’ye görev vermişti.