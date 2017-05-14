Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe’de müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Fenerbahçe’de 2 hafta önce oynanan Rizespor maçında 14. dakikada yenilen golde hatası olan fakat ondan önceki Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında yaptığı asistlerle takdir toplayan Şener’in sol üst adalesinde yırtık olduğu ve 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
Sarı-lacivertlilerde bugün itibariyle antrenmana çıkan Şener Özbayraklı’nın hafta arası Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile oynanacak olan kupa maçında forma giyeceği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Dick Advocaat, Şener’in yokluğunda sağ bekte Rizespor maçında Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde ise Hasan Ali’ye görev vermişti.