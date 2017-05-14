Başakşehir pes etmiyor

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Süper Lig'e bu sezon damga vuran Medipol Başakşehir'in inadı inat… Abdullah Avcı'nın talebeleri dün Gençlerbirliği'ne karşı stresli başladı. Başkent ekibi devreyi önde kapattı. Neyse ki ikinci devrede uyanan bir Başakşehir vardı.

Turuncu-lacivertliler, Mossoro'nun kişisel başarısıyla attığı golle önce durumu eşitledi. Ardından oyundan düşen Gençlerbirliği'ne Mustafa Pektemek bir darbe daha vurdu. Oyun üstünlüğünü eline geçiren Başakşehir kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Her hafta takılır düşüncesine karşın Başakşehir'in pes etmeyen görüntüsü Abdullah Avcı'nın savaşan oyun kimliğini de ortaya çıkarıyor. Evinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımları farklı mağlup eden Başakşehir, yarıştan kopmak istemeyecek ve sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacak.

Trabzonspor karşısında Cengiz Ünder cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir, Karadeniz'den 3 puan çıkartırsa Beşiktaş'ın hata yapmasını bekleyecek.