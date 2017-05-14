Beşiktaş’ta 10 numara çıkmazı

Süper Lig'de liderliği maç eksiğiyle Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş, yarın Bursaspor ile kritik bir maça çıkacak. Şenol Güneş, kadro kurmakta zorlanıyor. Talisca cezalı. Atiba ve Tolgay ise sakatlıktan yeni çıktı. Kartal'ın orta saha kurgusu merak konusu…
Güneş'in önündeki alternatifler şöyle sıralanıyor:
– Atiba ve Tolgay oynarsa: Tolgay 10 numara görevine soyunacak. Oğuzhan öne atılırsa ön liberoda Atiba'nın partneri Tolgay olacak.
– Atiba oynar, Tolgay oynamazsa: Necip ya da Gökhan İnler, Atiba ile birlikte oynayacak, forvet arkasında ise Oğuzhan olacak.
– Tolgay oynar, Atiba oynamazsa: Necip ve Gökhan İnler ikilisinden biri ön libero olacak. 10 numarada Oğuzhan olacak.
– Atiba ve Tolgay oynamazsa: Ön libero görevini Necip ve İnler birlikte üstlenecek. Oğuzhan hücumda oyunu kuracak.