Beşiktaş’ta 10 numara çıkmazı

Talisca cezalı. Atiba ve Tolgay da sakatlıktan yeni çıktığı için Güneş, orta saha kurgusunu oluşturmakta zorluk çekiyor.

Süper Lig'de liderliği maç eksiğiyle Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş, yarın Bursaspor ile kritik bir maça çıkacak. Şenol Güneş, kadro kurmakta zorlanıyor. Talisca cezalı. Atiba ve Tolgay ise sakatlıktan yeni çıktı. Kartal'ın orta saha kurgusu merak konusu…

Bayern Münih`in yıldızına Beşiktaş kancası Öncelikle stoper arayan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih'in sezon sonunda serbest bırakacağı 1.90'lık Alman milli yıldız Badstuber'e resmen talip. Kısa süre içinde kesin anlaşma sağlanarak bonservis bedeli olmayan bu flaş transferin bitirilmesi bekleniyor İlgili Haberi Oku

Güneş'in önündeki alternatifler şöyle sıralanıyor:

– Atiba ve Tolgay oynarsa: Tolgay 10 numara görevine soyunacak. Oğuzhan öne atılırsa ön liberoda Atiba'nın partneri Tolgay olacak.

– Atiba oynar, Tolgay oynamazsa: Necip ya da Gökhan İnler, Atiba ile birlikte oynayacak, forvet arkasında ise Oğuzhan olacak.

– Tolgay oynar, Atiba oynamazsa: Necip ve Gökhan İnler ikilisinden biri ön libero olacak. 10 numarada Oğuzhan olacak.

– Atiba ve Tolgay oynamazsa: Ön libero görevini Necip ve İnler birlikte üstlenecek. Oğuzhan hücumda oyunu kuracak.