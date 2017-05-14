Büyük ayıp! 700 TL bulamazlarsa binasız kalacaklar

Diyarbakır’da faaliyetlerini kiralık bir binada yürüten Görme Engelliler Spor Kulübü, 700 TL olan kirayı ödemekle güçlük çekiyor.

Katıldığı turnuvalarda büyük başarılar elde eden Görme Engelliler Spor Kulübü, binadan atılma riskiyle karşı karşıya. Kulüp yöneticisi Abdülmecit Yılmaz, “Pazartesi kiramızı ödeyemezsek evden çıkarılacağız” dedi. Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü, Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 3 yıl önce tuttukları evin kirasını maddi imkansızlıklar nedeniyle ödeyemez duruma geldi. Katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönen kulüp, 700 TL olan kiralarını ödeyemedikleri takdirde binadan çıkarılacak. Kulüp yöneticisi Abdülmecit Yılmaz, ismi küçük ama sıkıntısı büyük şeylerle uğraştıklarını belirterek, bir yardım gelmediği takdirde kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini söyledi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlendiğini anımsatan Yılmaz, “Biz ise en büyük etkinliğimizi buradan çıkarılarak yapmak zorunda kalıyoruz. Pazartesiye kadar kiramızı karşılayamazsak büyük ihtimalle ev sahibi bizi çıkarıyor olacak ve bizim de en büyük etkinliğimiz bu olacak. Bu konu ile ilgili valilik ve belediyeden yetkililerle çeşitli görüşmeler yaptık. İlgileneceklerini söylediler. Onlardan bir yardım gelmediği takdirde bizi çok zorlu bir süreç bekliyor” diye konuştu.

Fenerci: Elde ettiğimiz başarılar boşa gidecek

Kulübün başarılı sporcusu İlknur Kudret Fenerci ise, “Atletizmde Türkiye birincisi, judoda ise Türkiye ikinciliğim var. Kiramızı ödeyemezsek evi boşaltacağız. Çok mağdur durumda kalacağız. Tabii ki bu da bizi çok etkileyecek. Elde ettiğimiz başarıların hepsi boşa gitmiş olacak. Ben spora yeni başladım. Yaptığım sporları da devam ettirmek istiyorum. Daha iyi başarılar elde etmek istiyorum. Spora başlamadan önce evdeydim. Kendimi eve hapsetmiştim. Toplum içerisine çıkmaya utanıyordum. Spora başlayınca öz güvenim biraz daha arttı. Zaman geçtikçe kendime daha çok güveniyorum. Her spor turnuvasına katılmak istiyorum ve benim durumumda olan birçok arkadaşımız var. Bunun için de bir mekana ihtiyacımız var. Engellilerin buluşabileceği bir yere ihtiyacımız var” ifadelerinde bulundu.