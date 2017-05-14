Çare hücum futbolu

Fenerbahçe’nin iteleyerek götürdüğü ligde Antalyaspor maçı gerçekten en önemli virajdı. Hollandalı Advocaat, Salih ve Emenike ile başlayarak takımın önde oynamasını istemişti. Ancak genç Salih aylardır kendisine zaman zaman verilen şansları bir kez daha kullanamadı, Beşiktaş maçında oynadığı futbolun yarısını bile oynayamadı. Burada hemen parantez açalım: Fenerbahçe'nin yıllar önce kendisine en iyi bakan iki oyuncusu Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'dı. Bu ikiliye şu ana kadar kimse yaklaşamadı. Advocaat'ın takımı ilk yarıda sahada yoktu. Hücum mu savunma mı yapacağını bilemeyen sarı-lacivertliler ‘Bitse de gitsek' havasındaydı. Kenarda Stoch, Volkan ve Persie'nin olduğunu düşünürsek Hollandalı'nın da ‘Gitsem de kurtulsam' havasında olduğunu, aynı futbolcuları gibi baktığını görmemiz gerekiyor! Antalyaspor ikinci yarının başında Deniz Kadah ile golü buldu ve F.Bahçe'nin son haftalara taşıdığı Şampiyonlar Ligi umuduna darbe vurdu.

YÜZDE 80 KOCAMAN

Köşe yazarları için çok zor ama söyleyelim: Fenerbahçe için her hafta aynı cümleleri kurmak çok kolay. Gerçekten bir farklılık yaratabilir miyiz diye düşünüyoruz ama bulamıyoruz! Bu yüzden de önümüzdeki sezon transferleriyle ve yeni teknik direktörüyle F.Bahçe'nin tek yapacağı hücum oynamak. Bunu Aykut Kocaman mı oynatır ya da başka bir teknik adam mı bilinmez. Bildiğimiz… F.Bahçe seyircisinin artık ‘Gölgede ve güneşte futbol' izlemek istediğidir.

SON SÖZ: Ligin bitimiyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olacak. Şu anda ibre yüzde 80 Aykut Kocaman!