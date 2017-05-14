Eskişehirspor işi play-off’a bıraktı

Eskişehirspor 33. haftada Süper Lig için büyük fırsatı kaçırdı! Sivasspor ile Malatyaspor'un galip gelemediği haftada Es-Es, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak direkt bilet için şansını kaybetti!

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