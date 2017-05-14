Eskişehirspor işi play-off’a bıraktı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Murat Ceylan'ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top üstten dışarı çıktı.
17. dakikada Muhammet Reis'in serbest vuruşu sonrasında ceza sahası içerisine gönderilen topa kafayla vuran Erdal topu ağlarla buluşturdu. 0-1
22. dakikada Aykut Akgün'ün uzaklardan şutunda kaleci Stackhowiak son anda topu kornere çeldi.
36. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kanattan ortasında Bruno Mezenga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Eskişehirspor hızlı bir atağa çıktı. Erkan Zengin'in ceza sahası çaprazından vuruşunda topu kaleci kornere çıkardı.
49. dakikada Erkan Zengin ceza sahası içerisinde topla buluştu. Defansın müdahalesi sonrasında Erkan yerde kalırken, Hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Erkan topu kaleciye nişanladı. Dönen topu Semih Şentürk ağlarla buluşturdu. 1-1
56. dakikada Muhammet Reis'in serbest vuruşunda doğrudan kaleye giden şutu kaleci Boffin kornere çeldi.
58. dakikada Erdem Uğurlu'nun uzaklardan güzel vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bruno Mezenga meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2
86. dakikada Erkan Zengin ortasında Hakan Çinemre’nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Axel Meye (Kaan Kanak dk. 66), Erkan Zengin, Bilal Aziz, Tarık Çamdal, Aykut Akgün (Uğur İnceman dk. 38), Hakan, Hürriyet, Ramazan (Semih Şentürk dk. 38), Bruno Mezenga
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Erdem Uğurlu (Rıza Efendioğlu dk. 76), Erdal Güneş (Cumali Bişi dk. 83), Ramazan Civelek (Erhan Kartal dk. 72), Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Goller: Semih Şentürk (dk. 50), Bruno Mezenga (dk. 75) (Eskişehirspor), Erdal (dk. 17), Erdem Uğurlu (dk. 58) (Gaziantep BŞB)
Sarı Kartlar: Semih Şentürk, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Özkür Özkaya, Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB)