Fenerbahçe’ye karşı 2. deplasman galibiyeti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor, rakibiyle ligde oynadığı 42 maçta 2. kez deplasmanda yenmeyi başardı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Avrupa Ligi'ne gitme mücadelesi veren Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi Deniz Kadah'ın 48. dakika da attığı golle 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin ligden düşen Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla iki takım da 49 puana ulaştı. Averajla 6. sırada yer alan Antalyaspor, lig tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı toplam 42 maçta rakibine karşı deplasmanda 2. galibiyetini elde etti.

Toplamda 48 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile sarı-lacivertliler, ilk kez 1982-1983 yılında Spor Toto Süper Lig'de birbirlerine rakip oldu. Oynanan mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin'in karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Antalyaspor, oynanan 48 maçta rakibine karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 31 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile Antalyaspor, birbirlerine rakip oldukları 48 maçın 42'sini Süper Lig'de, 5'ini Türkiye Kupası'nda, 1'ini de hazırlık maçında oynadı.

İstanbul'da 24 maç oynandı

Fenerbahçe ile Antalyaspor İstanbul'da 24 kez karşılaştı. Oynanan 24 maçta 2 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 24 maçta sadece 2. galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi Antalyaspor, ligin 31. haftasında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçı Deniz Kadah'ın golüyle yenerken, kırmızı-beyazlılar 42 lig maçında 2. kez sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlıların, İstanbul ekibine karşı ligde daha önce oynadığı 41 maçta almış olduğu tek galibiyet ise 2012-2013 yılında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta elde edilmişti. Antalyaspor mücadeleden Lamine Diarra'nın 2 golü ve Deniz Barış'ın attığı gollerle 3-1 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin ise tek golü Moussa Sow'dan gelmişti. Kırmızı-beyazlılar 2012-2013 yılından sonra oynadığı 9 lig maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. 9 maçın 4'ü deplasman maçı olurken Akdeniz ekibi bu maçlardan 3 yenilgi, 1 galibiyet elde etti.