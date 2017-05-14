Gaziantepspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa yenilgisi sonrasında liginbitimine 4 hafta kala yeni bir sayfaaçmak isteyen G.Saray, deplasmandaG.Antep’i yenerse UEFA Avrupa Ligiyolunda önemli bir adım atacak. Peki Gaziantepspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu sezon Süper Lig'de koyduğu hedeflere ulaşamayan G.Saray, bugün G.Antep'i devirerek yeni ve temiz bir sayfa açmak istiyor. Geçen hafta oynanan ve 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrasında soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Tudor dışındaki herkese fırça atmış ve kendilerine gelmelerini istemişti. Gaziantep Arena’da oynanacak Gaziantepspor – Galatasaray maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin bitimine 4 hafta kala elinde sadece UEFA Avrupa Ligi'ne katılım şansı kalan sarı-kırmızılılar, G.Antep'i deplasmanda devirerek önemli bir avantaj sağlamak istiyor. Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları konuşmada kalan son 4 maçtan 12 puan çıkarmak için birbirlerine söz verirken, olası bir yenilgi 4. sıradaki koltuğu sallantıya sokabilir.

GAZİANTEPSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Gaziantepspor – Galatasaray maçı Bein Sports’dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace, Fatau, Pedroso, Abdülkadir, Khaly, Marcinho, Angan, Ghilas, Ben Hatira

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski