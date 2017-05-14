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GALATASARAY
14 Mayıs 2017 19:00
GAZİANTEPSPOR
vs
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Gaziantepspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa yenilgisi sonrasında liginbitimine 4 hafta kala yeni bir sayfaaçmak isteyen G.Saray, deplasmandaG.Antep’i yenerse UEFA Avrupa Ligiyolunda önemli bir adım atacak. Peki Gaziantepspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
10:4014 Mayıs 2017
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Gaziantepspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'de koyduğu hedeflere ulaşamayan G.Saray, bugün G.Antep'i devirerek yeni ve temiz bir sayfa açmak istiyor. Geçen hafta oynanan ve 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrasında soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Tudor dışındaki herkese fırça atmış ve kendilerine gelmelerini istemişti. Gaziantep Arena’da oynanacak Gaziantepspor – Galatasaray maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin bitimine 4 hafta kala elinde sadece UEFA Avrupa Ligi'ne katılım şansı kalan sarı-kırmızılılar, G.Antep'i deplasmanda devirerek önemli bir avantaj sağlamak istiyor. Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları konuşmada kalan son 4 maçtan 12 puan çıkarmak için birbirlerine söz verirken, olası bir yenilgi 4. sıradaki koltuğu sallantıya sokabilir.

GAZİANTEPSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Gaziantepspor – Galatasaray maçı Bein Sports’dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace, Fatau, Pedroso, Abdülkadir, Khaly, Marcinho, Angan, Ghilas, Ben Hatira

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

Etiketler
galatasaray Gaziantepspor
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