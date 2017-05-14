Gaziantepspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'de koyduğu hedeflere ulaşamayan G.Saray, bugün G.Antep'i devirerek yeni ve temiz bir sayfa açmak istiyor. Geçen hafta oynanan ve 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrasında soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Tudor dışındaki herkese fırça atmış ve kendilerine gelmelerini istemişti. Gaziantep Arena’da oynanacak Gaziantepspor – Galatasaray maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligin bitimine 4 hafta kala elinde sadece UEFA Avrupa Ligi'ne katılım şansı kalan sarı-kırmızılılar, G.Antep'i deplasmanda devirerek önemli bir avantaj sağlamak istiyor. Futbolcular, kendi aralarında yaptıkları konuşmada kalan son 4 maçtan 12 puan çıkarmak için birbirlerine söz verirken, olası bir yenilgi 4. sıradaki koltuğu sallantıya sokabilir.
GAZİANTEPSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Gaziantepspor – Galatasaray maçı Bein Sports’dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace, Fatau, Pedroso, Abdülkadir, Khaly, Marcinho, Angan, Ghilas, Ben Hatira
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, De Jong, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski