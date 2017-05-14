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Gergin ve kritik maçta galibiyet 90+3’te geldi

Play-off yarışı yapan Ümraniyespor ile Altınordu play-off iddiasını son haftaya taşımak için karşılaştı. İzmir ekibi galibiyeti 90+3'te 2-1'lik skorla elde derken, maçta zaman zaman büyük gerginlikler yaşandı!
19:4714 Mayıs 2017
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Gergin ve kritik maçta galibiyet 90+3’te geldi

Altınordu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Serdar'ın sol taraftan son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bulut'un vuruşunda defans, topu çizgiden çıkardı.

11. dakikada Okan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Burak'tan seken topu defans kornere gönderdi.

19. dakikada Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Fatih'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Erdoğan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası için topla buluşan Yusuf'un kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

44. dakikada İbrahim'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'nin ters tarından ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten dışarı çıktı.

83. dakikada köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu Ümraniyesporlu futbolcular içeri doldurdu. Kaleci Erce ile kalan Bulut'un vuruşunda top, kalenin üzerinden dışarı gitti.

90+3. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Barış, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

Ümraniyespor: Burak, Mehmet, Ömer Tunç, Merthan, Bulut, Ömer Can (Bahadır dk. 38), İbrahim, Serdar (Emircan dk. 79), Otoo (Abdullah dk. 73), Beleck, Erol

Altınordu: Erce, Kerim, Yusuf Abdioğlu, Sinan, Yusuf Acer, Arif, Serkan (Alican dk. 79), Erdoğan, Barış, Okan Derici (Oğulcan dk. 90+5), Fatih (Hasan Kabze dk. 80)

Goller: İbrahim (dk. 44 pen.) (Ümraniyespor), Fatih (dk. 19), Barış (dk. 90+3) (Altınordu)

Sarı kartlar: Mehmet, Bahadır, İbrahim (Ümraniyespor), Arif, Erdoğan Sinan, Barış (Altınordu)

Etiketler
altınordu tff 1.lig Ümraniyespor
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