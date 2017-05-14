Giresunspor play-off’ta

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Diğer maçlardan alınan sonuçlara göre Giresunspor Play-off'u garantiledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Dodo'nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan Okumak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kale ağlarına gönderdi. 1-0
54. dakikada Ziya'nın sert vuruşunda top kaleci Eser'den döndü. Sonrasında savunmasına yardıma gelen Abwo tehlikeyi uzaklaştırdı.
65. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can Özcan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Ahmet Şimşek, Ahmet Ayaz
Giresunspor: Eser Altın, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Panos Dimitriadis, Dodo Andre, David Abwo (Rızvan Şahin dk. 70), Recep Aydın (Nemanja Tomiç dk. 89), Volkan Okumak, Özgür Can Özcan (Promise Isaac dk. 79)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taşkın İler (İsmail Güven dk. 60), Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Veli Acar dk. 79), Leandro Kappel (Cihan Özkaynak dk. 87), Anıl Taşdemir, Barış Örücü, Ziya Alkurt
Gol: Volkan Okumak (dk. 14) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dodo, Volkan, Hüsamettin, Eser (Giresunspor), Ömer Alp, Taha Can (Denizlispor)