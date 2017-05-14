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Göztepe’den play-off için kritik galibiyet

Göztepe geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 4-1 yenerek son haftaya 52 puanla 5. sırada girdi. İzmir ekibi gelecek hafta Denizlispor maçından puan çıkarması halinde play-off'a kalacak. Karadeniz ekibi ise 35 puanla 14. sırada kaldı ve son hafta bir alt sıradaki aynı puanda bulunan Bandırmaspor ile ligde kalma maçına çıkacak.
19:2714 Mayıs 2017
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Göztepe’den play-off için kritik galibiyet

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Samsunspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Jahovic’in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut’un yarım volesinde top direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Halil’in ortasında Emre Can topla buluştu. Emre Can’ın kafa vuruşunda top auta gitti.

36. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Halil’in şutunda top kaleci Muyters’te kaldı.

44. dakikada Fatih meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Tanju’nun ortasında Tayfur kafayı vurdu ve top kaleye gitti. 1-1

50. dakikada ceza sahasında topla buluşan Halil’in vuruşunda kaleci Muyters topu son anda kornere çeldi.

54. dakikada Halil’in pasında Jahovic ceza sahası içinde topla buluştu, Jahovic’in vuruşunda top kaleci Muyters’te kaldı.

71. dakikada Tayfur’un asistinde topla buluşan Adis Jahovic, fileleri havalandırdı. 2-1

78. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Halil düzgün bir vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1

83. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Gosso’nun vuruşunda top Samsunspor ağlarına gitti. 4-1

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Orkun Aktaş

Göztepe: Günay, Emre Can, Leo, Tanju, Canberk, Gosso (Salim dk. 88), Segbefia, Halil (Sinan dk. 90+1), Tayfur (Kobakhidze dk. 86), Umut, Jahovic

Samsunspor: Muyters, Fatih, Abdülkerim, Erkam, Murat (Gökay dk. 64), Mustafa, Hasan, Caner (Vedat dk. 78), Göksu, Kone, Lumu (Halil İbrahim dk. 73)

Goller: Fatih (dk. 44) (Samsunspor), Tayfur (dk. 49), Jahovic (dk. 71), Halil (dk. 77), Gosso (dk. 83) (Göztepe)

Sarı kartlar: Mustafa (Samsunspor), Tanju (Göztepe)

Etiketler
göztepe Samsunspor tff 1.lig
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