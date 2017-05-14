Göztepe’den play-off için kritik galibiyet

Göztepe geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 4-1 yenerek son haftaya 52 puanla 5. sırada girdi. İzmir ekibi gelecek hafta Denizlispor maçından puan çıkarması halinde play-off'a kalacak. Karadeniz ekibi ise 35 puanla 14. sırada kaldı ve son hafta bir alt sıradaki aynı puanda bulunan Bandırmaspor ile ligde kalma maçına çıkacak.

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