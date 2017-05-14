Hamza Hamzaoğlu: 4-0’dan sonra konuşmak kolay değil

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası, sezon sonu olduğu için takımının biraz kırılgan bir yapısının olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Osmanlıspor sahasında Akhisar Belediyespor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, “Tabii 4-0’dan sonra konuşmak kolay değil ama maça başlarken doğru bir şekilde başladık. Taktiksel anlamda Akhisar’ın hem hücum yönlerini kapatıp hem de topa sahip olarak hücum yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama duran bir toptan gol yedik” açıklamasını yaptı.

Sezon sonu yaklaştığı için takımının “biraz kırılgan” bir yapısının olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Hamzaoğlu ayrıca, Akhisar Belediyespor’u galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.