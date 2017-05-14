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Hollanda’da şampiyon Feyenoord!

Dirk Kuyt'ın 3 gol attığı maçta Feyenoord, Heracles takımını 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
17:2914 Mayıs 2017
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Hollanda’da şampiyon Feyenoord!

Hollanda 1. Ligi’den Feyenoord, sın hafta maçında evinde Heracles’i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Feyenoord’da eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt 3 gol birden atarak maçın kahramanı oldu. Feyenoord 18 yıl aradan sonra ligde ipi göğüsledi.

Geçtiğimiz hafta Excelsior takımına 3-0 yenilerek taraftarlarını şoka uğratan Feyenoord, kendini affettirdi.

Dirk Kuyt hat-trick yaparak ağırlığını ortaya koydu. Feyenoord bu skorla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde direkt gitme şansını yakaladı.

Hollanda Eredivisie’de alınan sonuçlar şu şekilde:

AZ Alkmaar 2-3 UtrechtADO Den Haag 4-1 ExcelsiorGO Ahead Eagles 1-3 Sparta RotterdamHeerenveeb 0-2 NEC NijmegenPSV 4-1 ZwolleTwente 3-5 GröningenVitesse 3-0 RodaWillem II 1-3 Ajax

Etiketler
Dirk Kuyt Fenerbahçe feyenoord hollanda ligi
Son güncelleme: 18:23 | 14.05.2017
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