Hollanda’da şampiyon Feyenoord!

Hollanda 1. Ligi’den Feyenoord, sın hafta maçında evinde Heracles’i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Feyenoord’da eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt 3 gol birden atarak maçın kahramanı oldu. Feyenoord 18 yıl aradan sonra ligde ipi göğüsledi.
Geçtiğimiz hafta Excelsior takımına 3-0 yenilerek taraftarlarını şoka uğratan Feyenoord, kendini affettirdi.
Dirk Kuyt hat-trick yaparak ağırlığını ortaya koydu. Feyenoord bu skorla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde direkt gitme şansını yakaladı.
Hollanda Eredivisie’de alınan sonuçlar şu şekilde:
AZ Alkmaar 2-3 UtrechtADO Den Haag 4-1 ExcelsiorGO Ahead Eagles 1-3 Sparta RotterdamHeerenveeb 0-2 NEC NijmegenPSV 4-1 ZwolleTwente 3-5 GröningenVitesse 3-0 RodaWillem II 1-3 Ajax