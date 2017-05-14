Igor Tudor: Acı çektiğimiz bir maç oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gaziantepspor karşılaşmasını yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantepspor’u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Hırvat hocasının yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;

“Süper Lig’de hiçbir maç kolay geçmiyor. Acı çektiğimiz bir maç oldu. Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Bunu kenara bırakıp, önemli Osmanlıspor maçına bakmalıyız. Önümüzde geçmemiz gereken Fenerbahçe var. Aynı skoru Osmanlıspor maçında da almamız gerekiyor.

Her zaman başkanımızla aramız çok iyi. Hemen hemen her gün görüşüyoruz. Seneye mükemmel bir sezon için hepimiz odaklandık.

Gelecek sezon için 2 ay önceden çalışmaya başladık. Scoutlarımızla da irtibat halindeyiz. Ama ilk önce önümüzdeki maçlardan iyi sonuçlar almalıyız. Hedefimiz seneye şampiyon takım kurabilmek.“