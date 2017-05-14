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14 Mayıs 2017 19:00
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İşte Sinan Gümüş’ün yeni takımı

İlk olarak AMK’nın duyurduğu Sinan Gümüş ayrılığı gerçekleşiyor. Gurbetçi oyuncunun menajeri Ersin Akan’ın işaret ettiği ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan kulübün Portekiz ekibi Benfica olduğu ortaya çıktı.
11:2614 Mayıs 2017
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İşte Sinan Gümüş’ün yeni takımı

Geçen sezon sergilediği performansla sarıkırmızılı taraftarları umutlandıran ancak hem yaşadığı sakatlık hem de formsuzluğu nedeniyle bu yıl gözden düşen Sinan Gümüş, Benfica'ya gidiyor. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, sarı- kırmızılı takımdan ayrılacak olan 23 yaşındaki futbolcunun, Benfica'ya transfer olacağını yazdı. 9 Mayıs Salı günü çıkan AMK gazetesinde Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, sarı-kırmızılı yönetimi topa tutmuş ve oyuncusunun gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giyeceğini duyurmuştu.

14 Mayıs 2017 Negredo`yu ikna turu Valencia ile el sıkışan G.Saray, Negredo'nun aklını çelmeye çalışıyor. Yönetim daha önce Sneijder'a ‘evet' dedirten “Dev kadro kuracağız” sözüyle 31 yaşındaki İspanyol'u ikna edecek. İlgili Haberi Oku

Bu haberimizi de işaret eden O Jogo, Portekiz'de şampiyonluğa koşan Benfica'nın genç yıldızı uygun bir rakama alacağının altını çizdi. Galatasaray formasıyla ligde 14 maça çıkan Sinan, 2 kez ağları havalandırdı.

Etiketler
BENFİCA galatasaray Sinan Gümüş
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