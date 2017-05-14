İşte Sinan Gümüş’ün yeni takımı

İlk olarak AMK’nın duyurduğu Sinan Gümüş ayrılığı gerçekleşiyor. Gurbetçi oyuncunun menajeri Ersin Akan’ın işaret ettiği ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan kulübün Portekiz ekibi Benfica olduğu ortaya çıktı.

Geçen sezon sergilediği performansla sarıkırmızılı taraftarları umutlandıran ancak hem yaşadığı sakatlık hem de formsuzluğu nedeniyle bu yıl gözden düşen Sinan Gümüş, Benfica'ya gidiyor. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, sarı- kırmızılı takımdan ayrılacak olan 23 yaşındaki futbolcunun, Benfica'ya transfer olacağını yazdı. 9 Mayıs Salı günü çıkan AMK gazetesinde Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan, sarı-kırmızılı yönetimi topa tutmuş ve oyuncusunun gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giyeceğini duyurmuştu.

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Bu haberimizi de işaret eden O Jogo, Portekiz'de şampiyonluğa koşan Benfica'nın genç yıldızı uygun bir rakama alacağının altını çizdi. Galatasaray formasıyla ligde 14 maça çıkan Sinan, 2 kez ağları havalandırdı.