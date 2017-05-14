Kadıköy’de sezon bitmiş

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Fenerbahçe ile Antalyaspor Kadıköy'de karşılaştı. Hazırlık maçı mı, antrenman karşılaşması mı? Hiçbir anlam veremediğimiz bir mücadele izledik. İlk 45 dakika uyutan futbol ve iki takımın da isteksiz görüntüsü Fenerbahçe'nin maçından çok 2. Lig ve 3. Lig'de oynanan grup karşılaşmalarını hatırlattı.

İkinci devre başladı ve futbol izlemek istiyorduk. Sağ bekte görevlendirilen Ozan Tufan'ın kademe hatasını iyi değerlendiren Antalya, Deniz ile golü buldu ve skor tabelası değişti. Ardından iki takımın da yakaladığı pozisyonlar vardı. Bay Advocaat'ın sayılı günleri kalmış ve aklında kuşkusuz sadece Ziraat Türkiye Kupası var. Hollandalı hoca, takımı 1-0 gerideyken en önemli silahlarından Lens'i kenara alarak, “Süper Lig'de sezon bizim için zaten bitti” mesajını verdi.

Kadıköy'e ayrı bir parantez açmak lazım. Ömrümün tamamının geçtiği bir ilçedir Kadıköy… Fener'in maç günlerinde Bağdat Caddesi'nde Şaşkınbakkal'dan başlayan trafik otoyola kadar devam ederdi. Ama şimdi görüyoruz ki, tribün boş, caddelerde maç havası yok. Nerede büyük Fenerbahçe'nin taraftarı?