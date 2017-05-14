Kick Boks Bahar Turnuvası’nda şampiyon Konya Meram Belediyesi

Geleneksel Kick Boks Bahar Turnuvası'nda şampiyon Konya Meram Belediyesi oldu.

Geleneksel Kick Boks Bahar Turnuvası Kütahya'nın Emet Termal Resort Otel amfi tiyatrosunda yapıldı. İki gün süren bahar turnuvasında Ankara, Konya, Bursa, Eskişehir, Burdur, Antalya ve Kütahya illerinden dokuz kulübün sporcuları madalya için kıyasıya yarıştı. Aralarında milli sporcularında bulunduğu, yüz sporcunun katıldığı turnuvada, en çok madalya kazanan Konya Meram Belediyesi, Bahar Kupası’nın sahibi oldu. Turnuvanın son gününde yapılan madalya törenine, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca , Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, turnuvaya ev sahipliği yapan Karaderili şirketler grubu adına Mustafa Hügül ve Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer katıldı.

Ölçen: Kütahya 22 ulusal organizasyona ev sahipliği yaptı

Bahar turnuvası kapanış töreninde bir konuşma yapan Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya'nın bu yıl sporda 22 organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu spor branşlarında sponsor desteğinin önemine vurgu yapan Ölçen, “Kick boks sporu uzaktan bakıldığında, kavga ve şiddet gibi duruyor. Ancak bu sporu takip ettiğinizde içinde çok köklü dostluk barındırdığını görebilirsiniz. Bu gibi sporlarımızı sponsorların desteği ile yapabilmek mümkün, bu nedenle bu sporun yapılması için ev sahipliği yapan büyük destek veren Emet Termal Otel yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu yıl Kütahya'da 22 ulusal organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Son bir ay içinde ise Emet ilçesinde, futsal, hentbol ve kick boks gibi üç önemli spor branşında Türkiye finalleri gerçekleşti. Amacımız bu farklı spor branşlarını sadece merkezde değil ilçelerimizde de yaparak, gençlerimizin spora karşı ilgisini artırmaktır” ifadesinde bulundu.

Koca: Bu centilmenlik tüm ülkeye yayılsın

Turnuva boyunca sporcuların birbirlerine göstermiş oldukları centilmenliğe hayran kaldığını belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ise, “Gerçekten sporcular kıran kırana mücadele ettiler. Bu kadar sert gibi görünen spor branşında bile sporcular centilmence mücadele ettiler. Bu centilmenliği tüm toplumumuzun ihtiyacı var. Bu sporcularımızın dostluğu, centilmenliği bizlere örnek olsun. Bu dönemde buna daha çok ihtiyacımız var. Söylendiği gibi bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bölgemiz cadı kazanı durumundadır. Bizim bu topraklardan başka yerimiz yok, bizim yerimiz ya bu toprağın altı ya da üstüdür. Tek bayrak ve tek bayrak anlayışı ile bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bir atasözü derki; ‘Kötü komşu insanı mal sahibi yapar’ işte bu bize cephe alan ülkelerin davranışları sonucu ne oldu? Şimdi kendi füzemizi, kendi tankımızı yapar hale geldik. Ama durmak yok daha çok çalışarak, bütün Müslüman ülkelerin ümidi olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz dünyanın en güçlü 10 ülkesinden birisi olmaktır” dedi.

Dokuz takımdan yüz sporcunun katıldığı Kick Boks Bahar Turnuvası’nda Konya Meram Belediyesi birinci, Ankara Mert-San ikinci, Eskişehir Gençlik Spor üçüncü, Burdur Gençlik Spor ise dördüncü olarak kupa almaya hak kazandı.

Turnuvada şampiyon Konya Meram Belediyesi, şampiyonluk kupasını Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen'in ellerinden aldı.