Ligi bırak kupaya bak

Oktay APAYDIN yazdı...

Geçen hafta derbide son saniyede gelen beraberliğin ardından dün Fenerbahçe taraftarı takımlarından iyi futbol bekliyordu. Futbolun süsü, her şeyi taraftardır. Taraftar olmayınca ortada tatsız tuzsuz bir maç olur. Rakip Antalya ve keyifli bir maç olacak ne var ki taraftar sayısı az. Koca ilk yarıda her iki takım adına birer gol pozisyonu vardı. Orta sahada geçen mücadelede ilk yarıda F.Bahçe öne çıksa da bal yapmayan arı misali… Fenerli oyuncuların akılları başka yerdeydi ve dahası lig yarışından kopmuş bir görüntü verdiler. Akılları ve fikirleri kupada olsa gerek. Başakşehir'i yenip finale yürümek istiyorlar ama sırtlarında Fenerbahçe forması olduğunu unutmuşa benziyorlar. Taraftar ve teknik ekibin çok şey beklediği Lens modaya uyarak vasatı geçemedi. Antalya boş durur mu? Eto'o akıllara zarar bir tecrübesi ile sahada… İlk yarıda gol sesi çıkmıyor sarı-lacivertli taraftarlar arasında homurdanma başlamıştı. İkinci yarıda ise çakma sağ bek Ozan biraz oyunu hareketlendirdi. El Kabir ise biraz ortamı gerdi. Deniz'in golü F.Bahçe'de bir şeylerin ters gittiğini gösterdi. Sezon sonu Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmek için takımdan ayrılacak ya… Parantez açmak lazım Volkan'a… Olmaz topları çıkarsa da arkadaşlarını ateşleyemedi. Taraftarlar Emenike ve diğer arkadaşlarına tepki göstermek için maçın bitimini beklemedi. Sow ve oyuna sonradan giren Volkan da ilaç olmadı, olamadı.

Ne stattakiler ne de televizyonları başındakiler o rakibini evinde titreten F.Bahçe'yi ne yazık ki izleyemediler. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular taraftarların gönlünü biran önce almalılar. Aksi takdirde seneye maçları izlemeye kimse gelmeyecek. Yönetim yeni hocasını belirleyip taraftarların gazını almalı.