Malatyaspor evinde Süper Lig’i kutladı

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig’e çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Eren meşin yuvarlağı auta gönderdi.
28. dakikada kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Dos Santos topu Ertaç'ın solundan ağlara gönderdi. 0 -1
72. dakikada Sadık uzaktan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Dialiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay (Ferhat Kiraz dk. 74), Mehmet Sak (Ahmet Aras dk. 45), Pereıra, İrfan Başaran (Murat Yıldırım dk. 67), Eren, Azubuike, Sadık, Dialiba, Murat Akça
Boluspor: Melih Ağa, Alim, Özgür İleri, Poepon, Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer (Hakan Arslan dk. 79), Nurullah, Dos Santos, Kadir Bekmezci, Cengiz (Renato dk. 78)
Goller: Dialiba (dk. 84) (Yeni Malatyaspor), Dos Santos (dk. 28) (Boluspor)
Sarı kartlar: Azubuike, Eren (Evkur Yeni Malatyaspor)