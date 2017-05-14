Manisaspor ligde kaldı, Şanlıurfa ateşte!

Manisaspor, İsmail ve Perovic'in golleriyle Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek ligde kaldı. Konuk takım ise son haftaya 17. sırada girecek.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Hüseyin Kala'nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda gelişine vuran Abdulaziz'in şutunda meşin yuvarlak kaleye uzak mesafeden dışarıya çıktı.

17. dakikada Umut'un pasıyla topla buluşan Bahattin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada Manisaspor atağında rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahası içerisine giren İsmail Haktan'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada topsuz alanda Kağan, rakibi Umut'a yaptığı sportmen dışı hareketten dolayı hakem Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

56. dakikada Şanlıurfaspor atağında Banahene'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Manisaspor atağında Perovic'in şutunda Cemil'in ceza sahası topa içerisinde elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Perovic'in vuruşunda kaleci Sinan meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

82. dakikada Umut’un ara pasına hareketlenen Perovic, ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Manisaspor: İsmail, Fahri (Ümit Yasin dk. 72), Erman, Dimov, Ufuk, Umut, Metin, İsmail Haktan (Hakan dk. 77), Gökhan, Perovic, Bahattin

Şanlıurfaspor: Sinan, Marc, İzzet, Cemil, Caner, Abdulaziz (Mertcan dk.60), Hüseyin Kala (Batuhan dk. 70), Kağan, Atiemwen, Halil, Banahene

Goller: İsmail Haktan (dk. 38), Perovic (dk. 82) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Kağan (dk. 54) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Kala, Marc, Cemil (Şanlıurfaspor), Gökhan (Manisaspor)