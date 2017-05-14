Melih Gökçek’ten Ankaragücü hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü’ne yardım yapılmasına ilişkin olarak ilk meclis toplantısında karar alacaklarına dair bir söz vermediğini belirterek, “Ankaragücü'ne verdiğim söz doğru. Hatta Sayın Yiğiner'e rakamına kadar söyledim. Ama ilk mecliste karar alacağımı kesinlikle söylemedim” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü yönetiminin, “Başkan Gökçek'in verdiği yardım sözü bu ay ki Büyükşehir Meclis Toplantısı'ndan çıkmadı” şeklindeki açıklamasına ilişkin twitter'dan cevap verdi. Twitter’dan yaptığı açıklamada Ankaragücü yönetiminin, “Büyükşehir Belediye Meclisi'nde açıklanan ve beklenen yardım kararının çıkmaması Ankaragücü taraftarı arasında ve camiada hayal kırıklığına yol açmıştır” şeklindeki açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Gökçek, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in yönetimle toplantı yaparak kendine çağrıda bulunduğunu ifade ederek, Ankaragücü'ne verdiği sözün doğru olduğunu ancak ilk meclis toplantısında karar alacağına dair kesinlikle söz vermediğini söyledi. Futbol sezonunun Ağustos'ta açılacağını vurgulayan Başkan Gökçek, “Unutmayın ki önümüzde 8 aylık bir dönem var. Sezon Ağustos'ta açılıyor. Biz Eylül, Ekim, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında eşit taksitlerle yardımımızı yapacağız” ifadelerini kullanarak, gelecek aydan itibaren Ankara eşrafını Ankaragücü’ne yardım toplamak için bir araya getireceğini kaydetti.

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“Ankaragücü’nün yöneticilerine başarılar diliyorum”

Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu arada Ankaragücü yönetiminin geçen sezon futbolculara olan borçlarını ödemesini ve transferleri yapmasını bekliyoruz. Ben Yiğiner’e kesinlikle sezon başında borçlarımızı ödeyeceğimize dair bir söz vermedim. Ercan bey (Ankaragücü Başkan yardımcısı Ercan Soydaş) olaya tanıktır. Ankaragücü’nü bize teslim edemeyeceklerini söyleyenler kendileri. Biz de saygı duyduğumuzu açıkça söyledik. Birbirimize gene destek olmalıyız. Ben Ankaragücü’nün yöneticilerine başarılar diliyorum.”

Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü, kupasını 19 Mayıs Stadı'nda kaldırdı. İlgili Haberi Oku

Taraflardan yönetime tepki

Ankaragücü Yönetim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yardım kararı çıkmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Ankaragücü taraftarlarına da seslenen Gökçek, “Ankaragücü taraftarlarının bu yorumları dolayısıyla kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ankaragücü taraftarına yorumları dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ama bütün bu yorumlara rağmen Ankaragücü yönetimine teşekkürler” şeklinde açıklama yaptı.