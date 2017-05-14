Nazilli Belediyespor’da rota Fatih Akyel

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Fatih Akyel ile görüşüyor.

Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem’le sezon bitiminde yollarını ayıran Spor Toto 2’nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da arayış devam ederken, Basın Sözcüsü Özgen Türker çok sayıda isimle temasta olduklarını söyledi. İlk olarak geçen sezon Gümüşhanespor’u çalıştıran Tarık Daşgün’le masaya oturduklarını belirten Türker, “Tarık Daşgün Nazilli’ye geldi. Kendisi ile görüştük ama maddi konularda anlaşma sağlayamadık. Şu an Fatih Akyel ile görüşüyoruz. Fatih hoca teklifimize sıcak bakıyor” diye konuştu.

Tarık Daşgün konusunu kapatmadıklarını sözlerine ekleyen Türker, “Daşgün’le bir kez daha görüşebiliriz. Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Haluk Alıcık´la yapacağımız değerlendirmeden sonra kesin kararımızı vereceğiz” dedi. Nazilli Belediyespor alternatif olarak Selahaddin Dinçel’i de listesinde bulunduruyor. Özgen Türker, yollarını ayırdıkları eski Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem’e de teşekkür ederek, “Ahmet hocamız bu takıma emek verdi. Ancak biz daha agresif bir teknik adamla çalışacağız” ifadesini kullandı.