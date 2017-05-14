Negredo’yu ikna turu

Valencia ile el sıkışan G.Saray, Negredo’nun aklını çelmeye çalışıyor. Yönetim daha önce Sneijder’a ‘evet’ dedirten “Dev kadro kuracağız” sözüyle 31 yaşındaki İspanyol’u ikna edecek.

Gelecek sezonun kadrosunu en kısa sürede oluşturarak taraftarların tepkisini dindirmek isteyen G.Saray yönetimi, dünyaca ünlü golcü Alvaro Negredo'yu bitirmeye hazırlanıyor. Bonservisi İspanyol ekibi Valencia'da bulunan ancak bu sezon İngiliz ekibi Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki golcü için yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli gözden çıkartıldı. Maddi sıkıntı içerisinde bulunan Valencia da bu rakama sıcak bakarken, sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna turuna çıktı. İspanya'da bulunan Futbol Direktörü Cenk Ergün başarılı oyuncunun menajerine, gelecek sezon oluşturulacak güçlü kadroyu ve Şampiyonlar Ligi hedefini aktaracak. Tıpkı eski başkan Ünal Aysal döneminde transfer edilirken, ‘büyüme ve başarı' sözü verilen Wesley Sneijder da uygulanan taktik, Negredo'da da izlenecek.

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‘GALATASARAY’A GİDİYOR’

İspanya’nın saygın gazetelerinden AS da AlvaroNegredo'nun G.Saray'a transfer olacağını yazdı. Valencia'nın gelecek sezon takımda düşünmediği 31 yaşındaki golcü oyuncunun en ciddi talibinin G.Saray olduğu ve anlaşmanın büyük bir ihtimal olduğu aktarıldı. Kiralık olarak formasını giydiği Middlesbrough'nun İngiltere'de küme düşmesi nedeniyle Negredo'nun Ada'da kalmayacağı belirtildi.