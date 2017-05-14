Okan Buruk’un galibiyet mutluluğu

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Osmanlıspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından, "Hücumda etkin oyuncularımızın görevlerini fazlasıyla yerine getirmesi bize farklı bir galibiyet getirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig 31. hafta müsabakasında Akhisar Belediyespor deplasmanda Osmanlıspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın başında aslında çok da iyi oynamadıklarını belirterek, “Özellikle top bize geçtiğinde daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Savunma olarak çok büyük sıkıntılar yaşamadık ama oyun kurmada ve ikinci, üçüncü bölgede zaman zaman sıkıntı yaşadık. Bizim için oyunu değiştiren attığımız gol oldu. Gol sonrası özellikle ikinci devre başından 4-0 olana kadar oyuna hükmettik. Doğru çıkışlar yaparak özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok iyi yaptık. Kaliteli ayaklar, kaliteli oyuncular özellikle hücumda etkin oyuncularımızın görevlerini fazlasıyla yerine getirmesi bize farklı bir galibiyet getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Gol yememek bizim için çok önemli”

Son iki haftadır gol yemediklerini, Osmanlıspor karşınında da gol yemeden 90 dakikayı tamamladıklarını kaydeden Buruk, “Çok iyi bir takıma karşı aldığımız bu sonuç sevindiriyor. Tabii ki gol atmak pozisyona girmek, gol yememek bizim için çok önemli. Oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.