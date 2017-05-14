Ozan Tufan sağ bekte çöktü

47. dakikada Deniz Kadah’ın attığı golde El Kabir’i kaçıran Ozan Tufan, takımının geriye düşmesine neden oldu. 54’te ağır kalan Ozan’ı bu kez ise kaleci Volkan Demirel kurtardı.

Sakatlığı bulunan Şener ile kadro dışı bırakılan Van der Wiel'in yokluğunda Teknik Direktör Dirk Advocaat, Antalyaspor maçında sağ bekte Ozan Tufan'ı görevlendirdi. Beşiktaş maçında sağ bekte forma giyen Hasan Ali'yi gerçek bölgesi olan defansın soluna çeken Hollandalı çalıştırıcı, derbide görev alan İsmail Köybaşı'yı ise Akdeniz takımı karşısında yedek soyundurdu. Daha önce 30 Nisan'daki Rize mücadelesinde zorunluluktan 45 dakika sağ bekte görev alan Ozan Tufan, bu mevkiye bir türlü alışamadı. 47. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golde hamle hatası sonucunda El Kabir'i kaçıran ve takımının geriye düşmesine neden olan milli yıldız, 54'te ise bu kez ağır kaldı ancak kaleci Volkan Demirel telafi etti.

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TARAFTAR YUHALADI

Maçı8 bin Fenerli tribünden takip etti. Sarı-lacivertli tribünler dakikalar 82'yi gösterdiğinde Antalyaspor'u alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcuları ise protesto etti. Mehmet Topal, “Yapmayın” dese de tepkiler sürdü.