Özgür Ekmekçioğlu: Kulübün talihi değişti

Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi başaran Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu açıklamalar yaptı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı ekibin Kocaelispor’u penaltı atışları sonunda 6-5 yenip 2. Lig vizesini almasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Başkan Ekmekçioğlu, “Bugün Antalya’da kulübün talihi değişti. Sonuçta daha önce burada kayıplar yaşamıştık. Şimdi ise bir kazanç oldu bizim için. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yüzlerce kilometre yol yaparak buraya kadar geldiler. Bir sürü zorluklar oldu, problemler yaşandı. Bunlara rağmen bizi yalnız bırakmadılar ve sonuna kadar istediler, inandılar. Ben en başında ‘Bizim bir hayalimiz var’ demiştim. Biz burada bu hayali gerçekleştirdik” diye konuştu.

Altay, daha önce Antalya’da küme düşme ve Play-Off’ta elenme acısı yaşamıştı.