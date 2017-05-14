Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı: Haysiyetsiz herif

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki programında Gaziantepspor-Galatasaray maçını yorumlamadan önce, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım hakkında ve haysiyetsizce konuşanlarla ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’a hakaret edenlerle ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı.

İşte Dilmen’in Ntvspor’daki Gaziantepspor-Galatasaray maçı sonrasında yaptığı sert açıklamaları:

“Ağlarsa anam ağlar derler. O yüzden bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Biraz gündem dışı kalmışım galiba. Birkaç gündür Türkiye’de sallanan bir olay var. Zübeyde Annemiz ile ilgili 3-5 ahlaksızın yaptığı. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal’dir. Onun annesi de Zübeyde Hanım, annemizdir.

O haysiyet yoksunlarının annelerini tenzih ederim. Onlarında ellerinden öpüyorum ölmüşlerse dualarımız onlarla… T.C vatandaşlığından derhal çıkarılmaları gerekiyor. Cezaevleri onlar için lükstür. Orada T.C yazmasının sebebi Zübeyde hanımdır. Onun da dil uzatmaya hakkı yoktur.

Atatürk ülke bütünlüğünü korumak için çaba sarf ediyor. Cezaevine girerken bile onunla girdin haysiyetsiz herif… Ben içimdekileri boşalttım… Bunun üstünden onlara 3 dakika ayırmak bile bir lüks…“