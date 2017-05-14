Rooney kumarda servet kaybetti

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney, kumarda 500 bin pound (2.3 Milyon TL) kaybetti.

Manchester United’ın yıldızı Wayne Rooney kumarda servet kaybetti. İngiliz futbolcu Manchester’da girdiği 235 Casino isimli mekanda tam 500 bin pound’u masada bıraktı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre Rooney black jack ve rulet oynadı. Daily Mail’de tanığın ağzından şu ifadelere yer verildi:

“Şişede bir içiyordu ama sarhoş değildi. Oyuna içmekten daha çok önem veriyordu. Rulette kırmızıya çok fazla oynadı. Tek numaralara yüksel meblada paralar koydu. Kaybetmeye devam etti ama bu onun dha fazla bahis koymasını sağladı.”

Rooney’in kumar oynadığı sırada eşi Coleen ve 3 çocuğunun şehir dışında olduğu ifade ediliyor. Yıldız oyuncu biyografisinde gençlik yıllarında kumarda 50 bin pound kaybettiğini ve eşinin buna çok sinirlendiğini yazmıştı. Manchester United’da eski formundan uzak kalan dünyaca ünlü oyuncunun kumar alışkanlığı olduğu biliniyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER