Samet Aybaba: Dünyanın en keyifli işi şampiyonluk

Sivasspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantiledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “Şampiyonluk dünyanın en keyifli işi” dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalıp Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor'un Teknik Direktörü Aybaba, maç sonu basın açıklamasında konuştu.

Şampiyonluğun dünyanın en keyifli işi olduğunu söyleyen Aybaba, şunları kaydetti:

“Dünyanın en keyifli işi şampiyonluk. Benden önce başlayan 3 antrenör var. Hepsinin emeği geçiyor. Oyuncularımızın, ailelerimizin sevdiklerimizin emeği var. Bu işi tek başına yapma şansı yok. Oyuncu kadrosu ile bütünleşeceksiniz. Sevdikleriniz işin içine katılacak. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. İnanılmaz başkan ve yönetim kurulu var. Çok iyi yönetiliyor. İnanılmaz tesis yapmışlar. Sivasspor keşke birinci lige düşmeseydi diye düşünüyorum. Ama bundan sonra süper ligin içerisinde yer alacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürler.”