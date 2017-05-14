Sivasspor’a Süper Lig için beraberlik yetti

Sivasspor, ligde kalma mücadelesi veren Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlike ve Süper Lig biletiyle dönüyor! Yiğidolar gelecek hafta Malatyaspor ile şampiyonluk için karşılaşacak.

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