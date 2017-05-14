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Sivasspor’a Süper Lig için beraberlik yetti

Sivasspor, ligde kalma mücadelesi veren Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlike ve Süper Lig biletiyle dönüyor! Yiğidolar gelecek hafta Malatyaspor ile şampiyonluk için karşılaşacak.
19:4114 Mayıs 2017
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Sivasspor’a Süper Lig için beraberlik yetti

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig’e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Musa Sinan'ın ortasında John Boye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada ceza sahası gerisinden topla buluşan Servan’ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa’nın şutunda top üstten dışarı gitti.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote’nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

85. dakikada orta sahadan topu alıp sağ kanattan kaleye giden Burhan’ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada topla buluşan Tiago şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Fevzi, Göksu, Servan, Mehmet, Mustafa, Pote, Sercan (Geroge dk. 66), Oğuzhan, Raspopovıc, Berkay (Grbic dk. 80), Tiago

Sivasspor: Tolgahan, Galip (Burhan dk. 56), Leandro (Yiğit dk. 65), İbrahim, Ergin, Boye, Hakan, Ziya (Gökhan dk. 70), Adem, Rıdvan, Emre

Goller: John Boye (dk. 35) (Sivasspor), Tiago (dk. 88) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Leandro, Emre (Sivasspor), Sercan, Servan (Adana Demirspor)

Etiketler
adana demirspor sivasspor tff 1.lig
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