Sivasspor’a Süper Lig için beraberlik yetti

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala Süper Lig’e yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
35. dakikada Musa Sinan'ın ortasında John Boye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
52. dakikada ceza sahası gerisinden topla buluşan Servan’ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa’nın şutunda top üstten dışarı gitti.
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pote’nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
85. dakikada orta sahadan topu alıp sağ kanattan kaleye giden Burhan’ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada topla buluşan Tiago şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu
Adana Demirspor: Fevzi, Göksu, Servan, Mehmet, Mustafa, Pote, Sercan (Geroge dk. 66), Oğuzhan, Raspopovıc, Berkay (Grbic dk. 80), Tiago
Sivasspor: Tolgahan, Galip (Burhan dk. 56), Leandro (Yiğit dk. 65), İbrahim, Ergin, Boye, Hakan, Ziya (Gökhan dk. 70), Adem, Rıdvan, Emre
Goller: John Boye (dk. 35) (Sivasspor), Tiago (dk. 88) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Leandro, Emre (Sivasspor), Sercan, Servan (Adana Demirspor)