Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Sivas'ta Süper Lig coşkusu
Sivaspor'un deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında aldığı 1-1'lik beraberlik ile Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi kentte büyük bir coşku yarattı.
Taraftarlar, meydanda şampiyonluğu kutladı.
Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasına karşın, takipçisi Eskişehirspor ile ikili averaj üstünlüğü nedeni ile 59 puan ile Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Maçın başlama saatinde kent meydanında toplanan futbolseverler, Belediyenin dev ekranından karşılaşmayı büyük bir dikkatle takip etti.
Uzun süre 1-0 önde giden maçın son anlarında Adana Demirspor'un beraberlik golünü bulmasıyla, bir anlık panik yaşayan kırmızı-beyazlılar Eskişehnirspor'un kendi evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye ile 2-2 berabere kalmasıyla Süper Lig'e garantiledi.
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte taraftarlar kent meydanında büyük coşku yaşadı. Trafiğe kapatılan Hükümet Meydanı'nda toplanan binlerce kırmızı-beyazlı taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek halaylar çekti.
3 sa.
Tudor ile Podolski arasında ilginç anlar!
3 sa.
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig sevinci
3 sa.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçından kareler
7 sa.
Vodafone Arena'dan Anneler Günü kutlaması!
12 Mayıs
Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı!
11 Mayıs
Messi sonunda imzayı atıyor! İşte tarih...
11 Mayıs
Ronaldo size 4,5 saat vakit ayıracak? İşte bedeli...
10 Mayıs
Beşiktaş idmanında gerginlik! Caner Erkin...
9 Mayıs
Ronaldo sevgilisi ile tatilde!
9 Mayıs
Neymar'ın kızkardeşi 'Yeni Neymar' ile sevgili oldu
7 Mayıs
Kare kare Beşiktaş'ı yıkan o anlar!
7 Mayıs
Quaresma'nın yeni saç stili
7 Mayıs
Beşiktaş - Fenerbahçe maçından renkli kareler
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi.
7 Mayıs
Aziz Yıldırım'ın cinnet anları!
7 Mayıs
Fenerbahçe taraftarı otobüs camlarını kırdı!
7 Mayıs
Trabzon'da Ersun Yanal öfkesi!