Sümeyye Kentli, Bakü’de altın madalya kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Dünya İslam Oyunları'nda Nazilli Belediyespor haltercisi Sümeyye Kentli, koparma ve silkmede altın madalyanın sahibi oldu.

Bakü'deki şampiyonada Türk bayrağını en üstte dalgalandırarak herkesi mutlu eden Sümeyye Kentli, koparmada 90 kilo, silkmede ise 117 kilo kaldırarak toplamda 207 kilo ile altın madalya kazandı.

Bakü'deki madalya töreninden emeği geçen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a, hocası Meliha Sarıkoca’ya ve dualarını eksik etmeyen Türk halkına teşekkür eden genç sporcu Sümeyye Kentli, “Altın madalyamı büyük Türk milletine armağan ediyorum. Başarılarımın devamı için daha çok çalışacak ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da, “Başarılı sporcumuz Sümeyye Kentli ve hocasını tebrik ediyorum. Gururumuz oldular. Amatör sporlara katkılarımız devam edecek. Yeni dünya şampiyonları çıkarılması için çalışmalarımız da devam edecek” diye konuştu.