Trabzonspor’da Avrupa sıkıntısı

Süper Lig´de son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, Avrupa Kupaları´na katılma hedefinde sıkıntıya girdi.

Ligin 31´nci haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan bordo mavililer, Gençlerbirliği beraberliği ve Kayserispor yenilgisinin ardından galibiyet hasretini de 3 maça çıkardı. Ligin 2. yarısında ilk 10 haftada, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, sonraki 5 maçından yalnızca 1 galibiyet alabildi. Ligde 10 maçlık puan serisinin ardından son 5 maçında 10 puan kaybı yaşayan bordo mavililer, Avrupa Kupaları´na katılma yolunda yarıştığı rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray´ı yakalama fırsatını değerlendiremedi. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 5 puan toplayabilen Trabzonspor´un Avrupa hedefi zora girdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor`u eledi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 gelişim ligi çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe rakibi Trabzonsporu 8-7 mağlup ederek yara finale çıktı. İlgili Haberi Oku

KUPANIN KAZANANI BELİRLEYİCİ OLACAK

İlk 4 için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleme zorunluluğu olan bordo mavililerin ligi 5´inci sırada tamamlaması ve yarı finalde mücadele eden Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ikilisinden birinin Ziraat Türkiye Kupası´nı kazanması durumunda da Avrupa yolu açılacak. Trabzonspor, bu noktada 49 puanla ayni puana sahip olduğu Antalyaspor ile de kalan 3 haftada yarış içerisinde olacak.

Ersun Yanal: Önümüzde kalan 3 maça bakacağız Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adanaspor'la berabere kaldıkları maçın ardından, “Son zamanlardan tempomuz düştü. Önümüzde güzel 3 maç daha var. Biran önce toparlanıp önümüze bakacağız” dedi. İlgili Haberi Oku

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Trabzonspor´da Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile oynanan maçın ardından futbolculara 2 gün izin verildi. İki gün izinli olan bordo mavililer, Salı günü saat 19.00´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

ANNELER GÜNÜ İÇİN KUTLAMA

Trabzonspor Kulübü, anneler günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, “Gücümüze güç, umudumuza umut katan annelerimiz… Bir gün değil, her gün kalbimizdesiniz” ifadelerine yer verildi.