Ümit Ülkü’den rekor geldi

2017 Türkiye Pist Şampiyonası yarışlarında Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen yarışlarda İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü adına yarışan Ümit Ülkü, pist rekorunu kırdı. Ülkü aynı zamanda Maxi Grup yarışında birinci geldi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonası Körfez Yarış Pisti’nde start aldı. Yarışlara İzmir Ülkü Motorsporları Kulübü yarışçıları damgasını vurdu. Türkiye Pist Şampiyonu Ümit Ülkü, Maxi kategoresinde yarıştı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan yarışlarda, Maxi grupta Ülkü birinciliği göğüsledi. Ülkü Motorsporları Kulübü yarışçısı Galip Atar ise Super Grup yarışlarında birinciliği elde etti.

Nissan GT-R Nismo İlk Defa Pistlerde

Maxi grup yarışında pistin bugüne kadar yapılmış en hızlı sürüşünü gerçekleştirdiğini belirten Ülkü, “İzmirimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik” dedi. Maxi grupta bindiği Nissan GT-R Nismo GT3 model aracı ilk defa yarış pistlerinde kullandığını anlatan Ülkü, motor spor severlerin de bu aracı beğenerek takip ettiğini söyledi. Kocaeli Körfez Pisti'nde Türkiye Pist Şampiyonası Super ve Maxi Grup kategorileri start aldı. Yarış neticesinde Maxi grupta Ümit Ülkü birinci, Bilal Saygılı ikinci, İsmet Toktaş üçüncü oldu. Süper grup yarışlarında ise Galip Atar birinci, Tahir Bilge ikinci, Metin Çalışkan üçüncü oldu.