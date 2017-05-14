VakıfBank dünya şampiyonu

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Rexona SESC'i set vermeden yenerek şampiyonluğa ulaştı.

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan 2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0’la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013'ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu'na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu.

VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Jiang Liu xxx, Patricia Rolf xxx

VakıfBank: Slöetjes xxx, Zhu xxx, Kübra Akman xxx, Naz Aydemir Akyol xxx, Hill xxx, Rasic xxx Hatice Gizem Örge xxx, Gözde Kırdar xxx, Cansu Özbay xxx, Cansu Çetin xxx

Rexona-Sesc: Pavao x, Guimaraes x, Ratzke x, Barreto x, Carolina x, Costa x, Oliveira x, Francine x, Bidias x, Adao x

Setler: 25-19, 25-21, 25-21

Süre: 85 dakika (27, 29, 29)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen’e bir tebrik telgrafı gönderdi.