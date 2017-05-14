VakıfBank dünya şampiyonu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC ile karşılaşan 2017 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, rakibini 3-0’la (25-19, 25-21 ve 25-21) geçerek 2013'ten sonra tarihinin ikinci Dünya Şampiyonluğu'na erişti. Sarı-siyahlılar böylece müzelerine 8. uluslararası kupasını da götürmüş oldu.
VakıfBank daha önce, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Avrupa Challenge Kupası, 1 Avrupa Top Teams Kupası kazanmıştı.
Salon: Green Arena Kobe
Hakemler: Jiang Liu xxx, Patricia Rolf xxx
VakıfBank: Slöetjes xxx, Zhu xxx, Kübra Akman xxx, Naz Aydemir Akyol xxx, Hill xxx, Rasic xxx Hatice Gizem Örge xxx, Gözde Kırdar xxx, Cansu Özbay xxx, Cansu Çetin xxx
Rexona-Sesc: Pavao x, Guimaraes x, Ratzke x, Barreto x, Carolina x, Costa x, Oliveira x, Francine x, Bidias x, Adao x
Setler: 25-19, 25-21, 25-21
Süre: 85 dakika (27, 29, 29)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen’e bir tebrik telgrafı gönderdi.