Yeni Malatyaspor ile Sivasspor Süper Lig’de

TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ile Sivasspor puan tablosunda ilk iki sırada olmayı garantilediler ve Süper Lig'e çıktılar. Şampiyon ise haftaya belli olacak.

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen iki takım belli oldu. 33. hafta maçları sonunda Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, puan tablosunu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen takımlar oldular ve Süper Lig’e yükseldiler.

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SİVASSPOR SON DAKİKADA TEPETAKLAK

Sivasspor, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk avantajını son anda yitirdi. Yeni Malatyaspor’un Boluspor deplasmanında puan kaybetmesini fırsat bilen Yiğidolar, büyük bölümünü önde götürdüğü mücadelede 87. dakikada yediği gol ile sarsıldı. Sivasspor bu skorla 59 puana yükseldi ve Süper Lig’e çıkmaya hak kazandı.

YENİ MALATYASPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Şampiyonluk için büyük emek sarf eden Yeni Malatyaspor ise Boluspor deplasmanında öldü öldü dirildi. Büyük bölümünü geride götürdüğü mücadelede 86’da Diabang Dialiba’nın golü ile büyük sevinç yaşayan ev sahibi ekibi 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

TFF 1. Lig’de son hafta maçında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor şampiyonluk maçına çıkıyor. 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan mücadelede Sivasspor, şampiyon olması için mutlaka kazanması gerekiyor. Yeni Malatyaspor’a ipi göğüslemesi için en az bir puan yetecek.