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GALATASARAY
14 Mayıs 2017 19:00
GAZİANTEPSPOR
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Yine Galatasaray yine skandal hata!

Gaziantepspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların bir penaltısı görmezden gelindi.
20:1814 Mayıs 2017
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Yine Galatasaray yine skandal hata!

Süper Lig’de bu sezon iyi oynamadığı aşikar olan Galatasaray, hakem hatalarından çok çekti. Sarı-kırmızılılar, üçüncülük iddiasını sürdürme amacıyla çıktığı Gaziantepspor maçında da skandal bir hakem hatasına maruz kaldı. Maçın 50. dakikasında Wesley Sneijder’in 6 pastan çıkardığı şutu Fatau eliyle engelledi. Hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu ‘çarpma’ olarak yorumladı.

Galatasaray 3 dakika sonra kalesinde gol gördü. Yayıncı kuruluştaki maç yorumcuları pozisyonun penaltı olduğu konusunda hemfikir kaldılar.

Duayen Gazeteci Şansal Büyüka, hafta içi gerçekleştirdiği Dursun Özbek röportajında bu sezon hakem hataları aleyhine olan takımların başında Galatasaray’ın geldiğini açığa vurmuştu.

Etiketler
galatasaray Gaziantepspor hakem hatası hüseyin göçek penaltı süper lig
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