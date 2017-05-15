Adriano: Başakşehir bizden önce oynayıp…

Bursaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Adriano, mücadeleyi yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor’u 2-0 yenen Beşiktaş’ta Adriano maç sonrasında konuştu.

Brezilyalı futbolcu yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Baskı var. Başakşehir bizden önce oynayıp önümüze geçtiler. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı bitirişleri iyi yaptık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bundan sonra maçlara olumlu yaklaşmamız. Bugün her birimiz sahaya ağırlığımızı koyduğumuz neler yapabileceğimizi gösterdik. Güven tazeledik. Kasımpaşa maçına da güvenle çıkıp, galibiyet alacağız.“