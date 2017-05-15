Ahmet Nur Çebi: Bırakın da bunun tadını çıkartalım

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-0'lık Bursaspor galibiyeti sonrası, "Şampiyonluk konuşmak için daha erken" dedi.

Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. “İhtiyacımız olan bir galibiyetti” diyen Çebi, “Zorlu bir maç ve dönemeçti. Daha işimiz var. Şampiyonluk konuşmak için daha erken. Böyle konuşulmasını tasvip etmiyorum. Önümüzde 3 tane önemli maç var. O maçları da kazanmak zorundayız. Hayırlısı olsun. Bundan sonra Bursaspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Tartışılacak bir şey yok”

Atmosfer ve hakemin kararları ile alakalı sorulan soruya Çebi, şu cevabı verdi:

“Tartışılacak bir şey yok. 2-0 galip geldik. Skoru aldık evimize gidiyoruz. Bırakın da bunun tadını çıkartalım” diye cevapladı.

Cenk Tosun’un gol krallığına yarıştığı ile alakalı soruya Çebi, “Ötekilerde futbolcu. Yarışıyorlar. Ötekilerden fazla atarsa gol kralı olabilir, atamazsa olamaz” şeklinde cevapladı.