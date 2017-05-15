Ahmet, Semih, Göçek istifa

Galatasaray’ı küme düşme mücadelesi veren Gaziantep karşısında izlerken hangi futbolcuların istifa etmesi gerektiğini detaylı olarak inceledim. Gaziantep'in attığı beraberlik golü bildiğiniz malumun ilamı gibiydi. Semih, Ahmet ikilisi Galatasaray defansının göbeğinde oynadığı sürece bir maçın gol yenmeden tamamlanması gerçekten imkânsız. İşte bu kronik başarısızlıklarından dolayı Semih ve Ahmet'i istifa etmeye çağırıyorum. Sezon sonunda istifa etmesi gereken futbolcuların oluşturacağı liste ise en az 10 isimden oluşur. Galatasaray'a karşı Dursun Özbek'in başkan olduğu dönemden bu yana penaltı verilmeme hastalığı devam ediyor. Gaziantep karşısında da verilmeyen penaltıları görünce sadece futbolcuların değil hakemlerin de istifaya çağrılmasını doğru buluyorum ve Hüseyin Göçek istifa diyorum. Dursun Özbek'in ve adamlarının kötü gidişte hedefe koymaya çalıştığı Sneijder'ın en ölü halinin bu ligde neler yapabildiğini Gaziantep karşısında gördük. Muslera olmasa küme düşmesi muhtemel rakibi karşısında hezimet yaşama ihtimalini düşünürsek Galatasaray kalitesine yakışan futbolcular Sneijder ve Muslera'dır.

Sonuç olarak ortaya konan futbol küme düşmesi muhtemel bir rakip karşısında 2-1 galip gelinmesine rağmen kimseyi mutlu etmedi. Gaziantep galibiyetinin ardından bu defa başkanın çağrısına uygun davranarak Galatasaray'ı kalitesine yakışmayan futbolcuları transfer ederek sıradanlaştıran, yıldızlarını kasıtlı olarak hedefe koyup değerlerini düşüren, hakemlerin sahada resmen Galatasaray'ı doğramasına karşı hak arayamayan bir temsil sergileyen Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerini istifaya davet etmiyorum. Semih, Ahmet ve Hüseyin Göçek acil olarak istifa etmeli, Sayın Dursun Özbek ne yaptı ya da ne yapsın diyorum?